2019-02-07T17:01:04+03:00
Общество

Президенту Татарстана представили концепцию нового детского парка возле НКЦ «Казань»

Рустам Минниханов провел заседание межведомственной комиссии по вопросам градостроительной деятельности в исторических поселениях республики
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: president.tatar.ruФото: president.tatar.ru
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Среди рассматриваемых проектов на комиссии ее членам была представлена также концепция создания в столице Татарстана нового семейного и детского парка. Он должен появится возле склона НКЦ «Казань».

Так, было объявлено, что данный парк станет продолжением системы набережных реки Казанка с их парадно-прогулочной, торговой и развлекательной функциями. Будущее место отдыха горожан засадят как цветущими, так и вечнозелеными деревьями.

По словам президента Татарстана Рустама Минниханова, представленный проект важен для Казани, для создания зон прогулок и отдыха горожан и туристов.

Глава региона также напомнил, что есть идея приведения в порядок и территорий от склона НКЦ «Казань» до моста Миллениум и далее от Кировской дамбы до Ленинской дамбы.

В итоге Рустам Минниханов поручил более детально обсудить концепцию создания парка с проектировщиками и представителями инвестора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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