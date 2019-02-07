Президенту Татарстана представили концепцию нового детского парка возле НКЦ «Казань»
Среди рассматриваемых проектов на комиссии ее членам была представлена также концепция создания в столице Татарстана нового семейного и детского парка. Он должен появится возле склона НКЦ «Казань».
Так, было объявлено, что данный парк станет продолжением системы набережных реки Казанка с их парадно-прогулочной, торговой и развлекательной функциями. Будущее место отдыха горожан засадят как цветущими, так и вечнозелеными деревьями.
По словам президента Татарстана Рустама Минниханова, представленный проект важен для Казани, для создания зон прогулок и отдыха горожан и туристов.
Глава региона также напомнил, что есть идея приведения в порядок и территорий от склона НКЦ «Казань» до моста Миллениум и далее от Кировской дамбы до Ленинской дамбы.
В итоге Рустам Минниханов поручил более детально обсудить концепцию создания парка с проектировщиками и представителями инвестора.
ИСТОЧНИК KP.RU