В 2019 году в Чувашии на капремонт 207 домов потратят 782,5 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 08:23 2019-02-08T08:23:21+03:00

При этом в 2018-ом за большую сумму - 791 миллион рублей, такие же работы провели на 321 объекте

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В 2019 году в Чувашии проведут капитальный ремонт в 207 домах. На эти цели из бюджета республики будет выделено порядка 782,5 миллиона рублей. Известно, что в домах, которые попали в список, проживают 21,6 тысяч человек.

В свою очередь, по информации региональной Госжилинспекции, в 2018 году за большую сумму - 791 миллион рублей, удалось такие работы удалось провести в 321 доме. Всего же в программу капремонта, рассчитанную до 2043 года, вошли 5 110 многоквартирных объекта Чувашии.

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ИСТОЧНИК KP.RU