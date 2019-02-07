В Казани житель Новосибирска пойманный с 10 килограммами наркотиков заявил, что хотел вылечить родителей

СЕГОДНЯ 16:40 2019-02-07T16:40:02+03:00

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28-летнего жителя Новосибирска Евгения Пеннера задержали 25 мая 2018 года, когда он пытался провести в Казань более 10 килограммов наркотиков. Выяснилось, что мужчина заабатывает на жизнь тем, что возит по России крупные партии запрещенных веществ. За каждую такую поездку он получал 300 тысяч рублей.

Задерживали новосибирца сотрудники ФСБ, поскольку он попал в разработку крупной наркосети, занимающейся распространением своего "товара" по нескольким городам России.

Во время суда Пеннер заявил, что стал наркокурьером вынуждено. Его родители болеют и ему были нужны деньги для их лечения.

В итоге Верховный суд Татарстана признал его виновным в распространении наркотиков и приговорил к 16 годам колонии строгого режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU