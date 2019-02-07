2019-02-07T15:18:41+03:00
Происшествия

В Марий Эл люди выпригывали из окна горящего дома из-за полыхающего в сенях одеяла

Площадь пожара в итоге достигла 100 квадратных метров [фото]
Лика ИСАЕВА
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Фото: МЧС Марий ЭлФото: МЧС Марий Эл
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Пожар в частном доме в селе Вятское Советского района Марий Эл начался 6 февраля в 9.30. Хозяевам пришлось выпрыгивать в окно, потому что пламя отрезало им путь к спасению через дверь. К приезду спасателей общая площадь пожара составила 100 квадратных метров. Пламя успело перекинуться на крышу дома и его заднюю часть.

С огнем удалось быстро справиться, но дом был серьезно поврежден.

Фото: МЧС Марий Эл

Фото: МЧС Марий Эл

В МЧС Марий Эл сообщили, что по предварительной версии причиной пожара стала неосторожность при обращении с огнем. Незадолго до происшествия хозяин дома заметил, что на печи тлеет одеяло. Мужчина прихлопал язычки пламени и выбросил одеяло в сени, не убедившись, что оно полностью потушено.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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