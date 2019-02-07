2019-02-07T14:37:53+03:00
Экономика

В Набережных Челнах появится новый МФЦ за 102,4 миллиона рублей

Он будет сдан в конце июля текущего года
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Стало известно, что в Набережных Челнах в скором времени начнется строительство нового отдела многофункционального центра (МФЦ). На эти цели из бюджета Татарстана потратят порядка 102,4 миллионов рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, здание будет оборудовано зоной ожидания с игровой комнатой для детей. Помимо этого, в новом МФЦ будет работать электронная очередь. Сдан объект будет в конце июля текущего года.

Известно, что в новое здание переедет отделение из поселка ГЭС.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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