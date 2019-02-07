В Марий Эл во время пожара погибли бабушка и ее маленький внук
Пожар в частном доме на улице Заречной в деревне Мари-Китня Мари-Турекского района начался в 11.34 в среду, 6 февраля.
Соседи вызвали пожарных как только заметили огонь, но к приезду спасателей дом горел уже по всей площади, сообщили в МЧС Марий Эл.
Фото: МЧС Марий Эл
Благодаря очевидцам и пожарным удалось спасти шестимесячного мальчика, который находился внутри. Но его бабушку и трехлетнего брата вытащить из горевшего дома не удалось. Их тела были обнаружены во время разбора завалов.
- По факту гибели людей проводится доследственная проверка, - сообщили в следственном комитете Марий Эл.
Как рассказали "КП-Казань" местные жители, сгоревший дом принадлежит многодетной семье. Во время пожара родители детей были на работе, а старшая, 12-летняя, дочка в школе. С младшими мальчиками осталась няньчиться бабушка.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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