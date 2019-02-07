В Марий Эл во время пожара погибли бабушка и ее маленький внук

СЕГОДНЯ 14:46 2019-02-07T14:46:01+03:00

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Пожар в частном доме на улице Заречной в деревне Мари-Китня Мари-Турекского района начался в 11.34 в среду, 6 февраля.

Соседи вызвали пожарных как только заметили огонь, но к приезду спасателей дом горел уже по всей площади, сообщили в МЧС Марий Эл.

Фото: МЧС Марий Эл

Благодаря очевидцам и пожарным удалось спасти шестимесячного мальчика, который находился внутри. Но его бабушку и трехлетнего брата вытащить из горевшего дома не удалось. Их тела были обнаружены во время разбора завалов.

- По факту гибели людей проводится доследственная проверка, - сообщили в следственном комитете Марий Эл.

Как рассказали "КП-Казань" местные жители, сгоревший дом принадлежит многодетной семье. Во время пожара родители детей были на работе, а старшая, 12-летняя, дочка в школе. С младшими мальчиками осталась няньчиться бабушка.

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ИСТОЧНИК KP.RU