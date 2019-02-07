В Татарстане в страшной аварии пострадали три человека
Авария с участием двух отечественных автомобилей произошла 6 февраля в 16.35 на 18 километре автодороги "Казань-Шемордан" в Пестречинском районе Татарстана.
По предварительным данным, 26-летний водитель "Лады Калины" превысил безопасную скорость, во время обгона выехал на встречку. Там он и врезался лоб в лоб в автомобиль ВАЗ-2114, которым управлял 43-летний мужчина.
В Татарстане в страшной аварии пострадали три человека.соцсети
- В аварии травмы различной степени тяжести получили оба водителя и пассажир "четырнадцатой", - сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД Татарстана.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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