2019-02-07T15:46:54+03:00
Происшествия

В Татарстане в страшной аварии пострадали три человека

Две легковушки столкнулись лоб в лоб [видео]
Лика ИСАЕВА
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ДТП произошло, когда одна из машин выехала на встречку.ДТП произошло, когда одна из машин выехала на встречку.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Авария с участием двух отечественных автомобилей произошла 6 февраля в 16.35 на 18 километре автодороги "Казань-Шемордан" в Пестречинском районе Татарстана.

По предварительным данным, 26-летний водитель "Лады Калины" превысил безопасную скорость, во время обгона выехал на встречку. Там он и врезался лоб в лоб в автомобиль ВАЗ-2114, которым управлял 43-летний мужчина.

В Татарстане в страшной аварии пострадали три человека.соцсети

- В аварии травмы различной степени тяжести получили оба водителя и пассажир "четырнадцатой", - сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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