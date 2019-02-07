2019-02-07T18:57:07+03:00
Общество

Ростехнадзор выявил на химзаводе Менделеевска грубые нарушения

Из-за них работа двух паровых котлов была приостановлена на два месяца
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: mendeleevsk.tatarstan.ruФото: mendeleevsk.tatarstan.ru
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Специалисты Приволжского управления Ростехнадзора проверило АО «Химический завод им. Л.Я. Карпова» в татарстанском городе Менделеевск.

В итоге из-за неполного контроля были выявлены грубые нарушения в использовании двух паровых котлов. Они были работали без экспертизы по истечению срока эксплуатации. Также на это оборудование отсутствовали режимные карты работы котлов на резервном топливе. Истек срок годности этих карт, касаемо работы на природном газе.

Все это может привести к авариям, в результате которых есть риск возникновения угрозы жизни и здоровью работников предприятия, а также проживающего рядом с заводом населения.

В связи с этим суд постановил приостановить работу указанных котлов на 60 дней. Пока на заводе не устранят выявленные нарушения и будет проведена повторная проверка

- Кроме того, к административной ответственности в виде штрафа в 20 тысяч рублей был привлечен начальник котельной, - сообщают в Приволжском управления Ростехнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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