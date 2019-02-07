"Просто "Ниссанчик" приуныл": В Казани в результате столкновения с легковушкой перевернулся внедорожник

СЕГОДНЯ 13:40 2019-02-07T13:40:15+03:00

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Очередная метель, которая обрушилась на Казань сегодня, 7 февраля, спровоцировала в столице Татарстана "День жестянщика". Количество ДТП идет на десятки. Среди них есть и довольно заметные.

Так, серьезная авария произошла на улице Карбышева, недалеко от автотранспортного техникума. Там столкнулись две иномарки - "Пежо" и "Ниссан". При этом, японский внедорожник перевернулся на бок.

По словам очевидцев, водитель "Пежо" выезжал со второстепенной дороги и не уступил дорогу "Ниссану", который двигался по главной дороге. Удар оказался довольно серьезным. "Ниссан" отскочил в сугроб, врезался в столб, а после перевернулся.

В соцсетях, где выложили фотографии дорожного инцидента, активно комментируют снимки. В частности люди обсуждают, что водитель "Пежо" подзабыл правила, "забыл очки" или не был готов к погодным условиям. Впрочем, кто-то из "комментаторов" предположил, что "просто "Ниссанчик" приуныл".

Отметим, что по данным очевидцев, никто из водителей серьезно не пострадал. На месте ДТП образовался затор.

ИСТОЧНИК KP.RU