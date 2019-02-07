В Татарстане в гараже нашли останки женщины, которая пропала 13 лет назад
Жительница поселка городского типа Уруссу Ютазинского района Татарстана пропала еще в 2006 году, тогда ей было 30 лет. Розыск ничего не дал, и она все время числилась пропавшей без вести.
Но несколько дней назад оперативники МВД Татарстана получили информацию, что пропавшая женщина уже давно мертва и ее останки находятся в гараже, который и принадлежал ей.
Фото: СУ СКР Татарстана
Фото: СУ СКР Татарстана
Проведенные раскопки это подтвердили. На глубине 1,5 метров в погребе гаража под землей в нескольких пакетах обнаружены костные останки и череп женщины.
Фото: СУ СКР Татарстана
Фото: СУ СКР Татарстана
- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", - сообщили в следственном комитете Татарстана. - Назначены судебно-медицинская и молекулярно-генетическая экспертизы. Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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