2019-02-07T13:24:07+03:00
Происшествия

В Казани утром из детсада №283 эвакуировали более 100 человек

В дошкольном учреждении сработал пожарный извещатель
Олег ЛУГОВОЙ
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Произошла самопроизвольная сработка автоматической сигнализации.Произошла самопроизвольная сработка автоматической сигнализации.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Эти утром на единый номер экстренных служб «112» поступило сообщение о сработке пожарной сигнализации в детском саду №283 на 1-й Привольной улице.

В считанные минуты на место прибыли сотрудники МЧС. Из здания детсада было эвакуирован 101 человек, в том числе и 80 воспитанников.

К счастью тревога оказалась ложной. На чердаке дошкольного учреждения рабочие занимались ремонтом, а потому не исключено, что в пожарный извещатель попала пыль. Из-за этого и могла произойти самопроизвольная сработка автоматической сигнализации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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