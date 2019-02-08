11 февраля казанцы смогут бесплатно проверит свои тонометры на точность

СЕГОДНЯ 09:20 2019-02-08T09:20:21+03:00

Акция будет проводиться в ФБУ «ЦСМ Татарстан» с 9.00 до 17.00. Фото: Евгения ГУСЕВА

Изменить размер текста: A A

В следующий понедельник, 11 февраля, в честь Всемирного дня больного Росстандарт в Казани проводит акцию «Будь уверен! Будь здоров!».

В этот день жители столицы Татарстана смогут бесплатно проверить на точность свои тонометры.

Акция будет проводиться в ФБУ «ЦСМ Татарстан» по адресу: улица Журналистов, д.24 (конференц-зал, 4 этаж) с 9.00 до 17.00.

Отмечается, что цель акции – донести до людей важность регулярной проверки точности показаний бытовых тонометров для предупреждения сердечно-сосудистых заболеваний.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU