2019-02-08T09:20:21+03:00
Общество

11 февраля казанцы смогут бесплатно проверит свои тонометры на точность

Акция приурочена к Всемирному дню больного
Олег ЛУГОВОЙ
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Акция будет проводиться в ФБУ «ЦСМ Татарстан» с 9.00 до 17.00.Акция будет проводиться в ФБУ «ЦСМ Татарстан» с 9.00 до 17.00.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В следующий понедельник, 11 февраля, в честь Всемирного дня больного Росстандарт в Казани проводит акцию «Будь уверен! Будь здоров!».

В этот день жители столицы Татарстана смогут бесплатно проверить на точность свои тонометры.

Акция будет проводиться в ФБУ «ЦСМ Татарстан» по адресу: улица Журналистов, д.24 (конференц-зал, 4 этаж) с 9.00 до 17.00.

Отмечается, что цель акции – донести до людей важность регулярной проверки точности показаний бытовых тонометров для предупреждения сердечно-сосудистых заболеваний.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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