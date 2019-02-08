11 февраля казанцы смогут бесплатно проверит свои тонометры на точность
Акция приурочена к Всемирному дню больного
Акция будет проводиться в ФБУ «ЦСМ Татарстан» с 9.00 до 17.00.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:
В следующий понедельник, 11 февраля, в честь Всемирного дня больного Росстандарт в Казани проводит акцию «Будь уверен! Будь здоров!».
В этот день жители столицы Татарстана смогут бесплатно проверить на точность свои тонометры.
Акция будет проводиться в ФБУ «ЦСМ Татарстан» по адресу: улица Журналистов, д.24 (конференц-зал, 4 этаж) с 9.00 до 17.00.
Отмечается, что цель акции – донести до людей важность регулярной проверки точности показаний бытовых тонометров для предупреждения сердечно-сосудистых заболеваний.
Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен
ИСТОЧНИК KP.RU