В Чувашии передали в суд дело об убийстве супругов, где свидетелем расправы стала их 9-летняя дочь

СЕГОДНЯ 19:44 2019-02-07T19:44:52+03:00

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Трагедия произошла в ночь на 16 октября 2018 года. В полицию позвонила жительница деревни Малые Арабузи Батыревского района. Женщина сообщила, что утром она позвонила родителям, проживающим отдельно, и ее 9-летняя сестра рассказала, что их убил житель деревни. Приехавшим на место происшествия сотрудникам правоохранительных органов девочка рассказала, что ночью к ним в дом залез 49-летний сосед.

Мужчина был пьян и разозлился, что хозяева не открыли ему дверь по первому стуку. Устроив скандал с 51-летним владельцем дома, злоумышленник удари его ножом в шею, затем зарезал спящую 47-летнюю хозяйку. В это время 9-летняя дочь супругов спряталась за диваном и осталась жива.

Девочка пыталась позвонить сестре и все ей рассказать, но у нее закончились деньги на счету телефона.

В ходе расследования стало известно, что обвиняемый в октябре 2018 года уже привлекался к уголовной ответственности за угрозу убийством.

Уголовное дело передано в суд, сообщили в СУ СКР Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU