2019-02-07T18:49:08+03:00
Происшествия

Жителя Чувашии, который ранил ножом жену и изнасиловал ее, приговорили к 7 годам колонии

Несмотря на все истязания, пострадавшая смогла выжить
Лика ИСАЕВА
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Фото: Олег ЛУГОВОЙФото: Олег ЛУГОВОЙ
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Суд признал виновным 40-летнего жителя Новочебоксарска в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, истязании, а также в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. По вынесенному приговору мужчине проведет ближайшие 7 лет в колонии общего режима.

Все произошло в ночь с 26 на 27 апреля 2018 года в Новочебоксарске. Будучи дома, осужденный напился и начал по пьяни истязать свою супругу. Он удерживая ее за волосы бил головой о холодильник, а потом и вовсе ударил ножом в живот. После всего этого мужчина изнасиловал истекающую кровью жену.

Несмотря на все истязания, пострадавшая смогла выжить. Экспертиза признала, что ножевое ранение причинило женщине тяжкий вред здоровью.

Помимо этого, в ходе судебного разбирательства также выяснилось, что с февраля по ноябрь 2017 года мужчина систематически избивал свою супругу, сообщили в СУ СКР Чувашии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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