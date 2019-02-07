В этот четверг в казанском ЖК «Салават Купере» начали заселять дом на 255 квартир

СЕГОДНЯ 12:08 2019-02-07T12:08:27+03:00

В них будут жить семьи бюджетников

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В этот четверг, 7 февраля, в казанском ЖК «Салават Купере» заселили очередной соципотечный дом. Все 255 квартир по адресу: улица Наиля Юсупова, 5а, предназначены для работников бюджетных организаций и предприятий.

В торжественной обстановке ленту перерезал замглавы Минстроя Татарстана Ильшат Гимаев.

По его словам, постройка и сдача этого дома никаких проблем не вызвали, все было сделано своевременно и по графику.

Чиновник также отметил, что обещанный детсад в этом микрорайоне будет построен уже к сентябрю текущего года. Школа же появится к 2020 году.

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ИСТОЧНИК KP.RU