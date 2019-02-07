2019-02-07T12:43:22+03:00
Экономика

Университет Иннополиса может начать получать 50% своего финансироваться из бюджета России

Дело в том, что татарстанский вуз готовит кадры для приоритетного для страны направления -цифровой экономики
Алина ГАБДУЛИНА
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Известно, что сейчас текущий годовой бюджет Иннополиса составляет 1,2 миллиарда рублей и половина этих денег спонсорские.Известно, что сейчас текущий годовой бюджет Иннополиса составляет 1,2 миллиарда рублей и половина этих денег спонсорские.
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Университет Иннополиса может начать получать 50% своего финансирования за счет бюджета России. Этот вопрос обсуждался на коллегии министерства Татарстана с участием вице-премьера Правительства страны Максим Акимов.

7 февраля официальный представитель Кремля Лилия Галимова отметила, дело в том, что вуз готовит кадры для приоритетного для государства направления - цифровой экономики.

Акимов дал поручение подготовить подробную справку о том, в каких уже существующих программах поддержки образовательного кластера мог бы участвовать татарстанский вуз, а также рассмотреть другие варианты поддержки учебного заведения.

Известно, что сейчас текущий годовой бюджет университета Иннополис составляет 1,2 миллиарда рублей, но половину этой суммы дают спонсоры.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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