2019-02-07T19:16:15+03:00
Общество

8 февраля в двух районах Казани отключат свет

Причина в плановом ремонте и техобслуживании оборудования на сетях
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
В частности, его не будет в домах по улице Баумана.В частности, его не будет в домах по улице Баумана.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Из-за планового ремонта ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, а также техобслуживания на распределительных сетях в эту пятницу, 8 февраля, в двух районах столицы Татарстана погаснет свет.

Так, с 13.00 до 16.00 обесточат дома в Вахитовском районе по адресам: улица Баумана №№22, 24, 26, 27, 28.

В свою очередь с 8.00 до 11.00 электричество пропадет и по адресам: улица Лево-Булачная, 46, улица Московская, 53.

А с 8.00 до 17.00 свет отключат в Приволжском районе, а именно в поселке Восточный по улицам: Акчулпан, Звонкая, Механиков, Милосердия и Таулы.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Пой, танцуй, твори добро-2019»: 10 марта в казанском театре кукол «Экият» пройдет благотворительный концерт
В Чувашии передали в суд дело об убийстве супругов, где свидетелем расправы стала их 9-летняя дочь
Ростехнадзор выявил на химзаводе Менделеевска грубые нарушения
Жителя Чувашии, который ранил ножом жену и изнасиловал ее, приговорили к 7 годам колонии
В Татарстане появился новый заказник «Черемшанский» площадью 2,3 тысяч гектар
В Татарстане сотрудники ГИБДД помогли вытащить из кювета многотонную фуру
На третьем сборе в Турции "Рубин" сыграет с "Шахтером" и "Динамо"
Татарстанская таможня раскрыла аферу с выводом за рубеж более 689 тысяч долларов США
На строительство новой трамвайной ветки в Нижнекамске нужно более миллиарда рублей
ВТБ запускает новый промо-вклад c повышенной доходностью
Президенту Татарстана представили концепцию нового детского парка возле НКЦ «Казань»
Топ редких детских имен Казани: Бари, Султан, Серж и Теодор
В Казани житель Новосибирска пойманный с 10 килограммами наркотиков заявил, что хотел вылечить родителей
Центр Казани хотят освободить от ж/д путей, грузового порта и построить 5-этажный комплекс, а также дом в стиле деревянного зодчества
В Казани чиновник выписал продавцу яиц 27 незаконных штрафа
Территориальную схему Татарстана по обращению с отходами выдвинули на общественные обсуждения