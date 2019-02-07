8 февраля в двух районах Казани отключат свет

СЕГОДНЯ 19:16 2019-02-07T19:16:15+03:00

В частности, его не будет в домах по улице Баумана. Фото: Мария ЛЕНЦ

Причина в плановом ремонте и техобслуживании оборудования на сетях

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Из-за планового ремонта ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, а также техобслуживания на распределительных сетях в эту пятницу, 8 февраля, в двух районах столицы Татарстана погаснет свет.

Так, с 13.00 до 16.00 обесточат дома в Вахитовском районе по адресам: улица Баумана №№22, 24, 26, 27, 28.

В свою очередь с 8.00 до 11.00 электричество пропадет и по адресам: улица Лево-Булачная, 46, улица Московская, 53.

А с 8.00 до 17.00 свет отключат в Приволжском районе, а именно в поселке Восточный по улицам: Акчулпан, Звонкая, Механиков, Милосердия и Таулы.

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ИСТОЧНИК KP.RU