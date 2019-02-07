В Татарстане появился новый заказник «Черемшанский» площадью 2,3 тысяч гектар

СЕГОДНЯ 18:34 2019-02-07T18:34:55+03:00

Его основной функцией станет обеспечение сохранности водно-болотного комплекса, флоры и фауны, занесенной в Красную Книгу республики

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Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление об организации в республике заказника «Черемшанский». Известно, что его территория займет долину реки Большой Черемшан в Нурлатском районе.

Госкомитет Татарстана по биологическим ресурсам отмечает, что площадь заказника составит 2,3 тысячи гектар. А его основной функцией станет обеспечение сохранности водно-болотного комплекса, флоры и фауны, занесенной в Красную Книгу республику.

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ИСТОЧНИК KP.RU