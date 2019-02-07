«Пой, танцуй, твори добро-2019»: 10 марта в казанском театре кукол «Экият» пройдет благотворительный концерт
Собранные на акции деньги направят на помощь детям, которые борются с серьезными болезнями
Фото: kzn.ru
Изменить размер текста:
10 марта в концертном зале казанского театра кукол «Экият» пройдет благотворительный концерт «Пой, танцуй, твори добро-2019». Собранные на акции деньги направят на помощь детям, которые борются с серьезными болезнями и находятся сейчас на лечении в ДРКБ.
На сцене выступит представители татарской эстрады: Мунир Рахмаев, Булат и Диля Нигматуллины, вокальная группа «Ямьле», Салават Минниханов, Рамиль Закиров, вокальное трио «Булгар Кызлары» и Ильгиз Шайхразиев.
Концерт начнется в 14.00 по адресу.
Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен
ИСТОЧНИК KP.RU