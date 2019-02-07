2019-02-07T20:04:56+03:00
Общество

«Пой, танцуй, твори добро-2019»: 10 марта в казанском театре кукол «Экият» пройдет благотворительный концерт

Собранные на акции деньги направят на помощь детям, которые борются с серьезными болезнями
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Фото: kzn.ruФото: kzn.ru
Изменить размер текста:

10 марта в концертном зале казанского театра кукол «Экият» пройдет благотворительный концерт «Пой, танцуй, твори добро-2019». Собранные на акции деньги направят на помощь детям, которые борются с серьезными болезнями и находятся сейчас на лечении в ДРКБ.

На сцене выступит представители татарской эстрады: Мунир Рахмаев, Булат и Диля Нигматуллины, вокальная группа «Ямьле», Салават Минниханов, Рамиль Закиров, вокальное трио «Булгар Кызлары» и Ильгиз Шайхразиев.

Концерт начнется в 14.00 по адресу.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Чувашии передали в суд дело об убийстве супругов, где свидетелем расправы стала их 9-летняя дочь
8 февраля в двух районах Казани отключат свет
Ростехнадзор выявил на химзаводе Менделеевска грубые нарушения
Жителя Чувашии, который ранил ножом жену и изнасиловал ее, приговорили к 7 годам колонии
В Татарстане появился новый заказник «Черемшанский» площадью 2,3 тысяч гектар
В Татарстане сотрудники ГИБДД помогли вытащить из кювета многотонную фуру
На третьем сборе в Турции "Рубин" сыграет с "Шахтером" и "Динамо"
Татарстанская таможня раскрыла аферу с выводом за рубеж более 689 тысяч долларов США
На строительство новой трамвайной ветки в Нижнекамске нужно более миллиарда рублей
ВТБ запускает новый промо-вклад c повышенной доходностью
Президенту Татарстана представили концепцию нового детского парка возле НКЦ «Казань»
Топ редких детских имен Казани: Бари, Султан, Серж и Теодор
В Казани житель Новосибирска пойманный с 10 килограммами наркотиков заявил, что хотел вылечить родителей
Центр Казани хотят освободить от ж/д путей, грузового порта и построить 5-этажный комплекс, а также дом в стиле деревянного зодчества
В Казани чиновник выписал продавцу яиц 27 незаконных штрафа
Территориальную схему Татарстана по обращению с отходами выдвинули на общественные обсуждения