«Пой, танцуй, твори добро-2019»: 10 марта в казанском театре кукол «Экият» пройдет благотворительный концерт

СЕГОДНЯ 20:04 2019-02-07T20:04:56+03:00

Собранные на акции деньги направят на помощь детям, которые борются с серьезными болезнями

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10 марта в концертном зале казанского театра кукол «Экият» пройдет благотворительный концерт «Пой, танцуй, твори добро-2019». Собранные на акции деньги направят на помощь детям, которые борются с серьезными болезнями и находятся сейчас на лечении в ДРКБ.

На сцене выступит представители татарской эстрады: Мунир Рахмаев, Булат и Диля Нигматуллины, вокальная группа «Ямьле», Салават Минниханов, Рамиль Закиров, вокальное трио «Булгар Кызлары» и Ильгиз Шайхразиев.

Концерт начнется в 14.00 по адресу.

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ИСТОЧНИК KP.RU