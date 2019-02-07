Татарстанская таможня раскрыла аферу с выводом за рубеж более 689 тысяч долларов США

СЕГОДНЯ 17:41 2019-02-07T17:41:05+03:00

Возбуждено уголовное дело по статье "Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте России на счета нерезидентов с использованием подложных документов". Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Возбуждено уголовное дело по статье "Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте России на счета нерезидентов с использованием подложных документов"

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Татарстанские таможенники раскрыли очередную аферу с незаконным выводом валюты за границу. Фигурантом этого дела стал гражданин иностранного государства. Мужчина переводил за рубеж через банки деньги, приводя недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении этих операций.

- Таким образом, он перевел на счета нерезидентов сумму, которая в итоге составила 689 081,26 долларов США. В рублевом эквиваленте (на дату завершения обязательств по контрактам) эта сумма составила 39 309 536,2 рублей, - сообщили в Татарстанской таможне.

Возбуждено уголовное дело по статье "Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте России на счета нерезидентов с использованием подложных документов".

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ИСТОЧНИК KP.RU