2019-02-07T15:34:34+03:00
Общество

Казанский пороховой завод потратит 5 миллионов рублей на покупку трех автомобилей марки Toyota

Предприятие хочет приобрести иномарки с двигателем мощностью 150 лошадиных сил и объемом 2 литра
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Казанский государственный пороховой завод готов потратить 5 миллионов рублей на покупку трех автомобилей Toyota Camry. Соответствующий тендер был опубликован на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, иномарки должны обладать двигателем мощностью 150 лошадиных сил и объемом 2 литра. Помимо этого, в комплектацию машин должны входить датчики дождя и света, система мониторинга давления в шинах, боковые зеркала заднего вида с обогревом, а также электрорегулировкой и электроприводом складывания.

Исполнитель тендера будет выбран посредством аукциона 5 марта.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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