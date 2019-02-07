Татарстан занял первое место среди регионов ПФО по количеству студентов

СЕГОДНЯ 11:43 2019-02-07T11:43:32+03:00

По тому же показателю в России регион находится на седьмом месте

В 46 вузах республики учатся порядка 147 тысяч человек

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Татарстан занял первое место среди регионов Приволжского федерального округа (ПФО) по числу студентов. Так, в 46 вузах республики учатся порядка 147 тысяч человек.

Соответствующие цифры привела официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова на брифинге в Доме Правительства Татарстана. После, она добавила, что по тому же показателю в России регион находится на седьмом месте.

Галимова отметила и престижность татарстанских университетов за рубежом. В частности, только в прошлом году в вузы республики поступило более 6 тысяч иностранных студентов.

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ИСТОЧНИК KP.RU