Президент Татарстана выразил соболезнования в связи со смертью Николая Зеленова

СЕГОДНЯ 11:13 2019-02-07T11:13:42+03:00

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Президент Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнования в связи со смертью первого директора Нижнекамского шинного завода, заслуженного работника промышленности СССР, заслуженного химика России Николая Зеленова. Соответствующую телеграмму он направил его супруге Вере Зеленовой.

- С глубоким прискорбием узнал о кончине Вашего супруга Николая Александровича Зеленова – талантливого руководителя, масштабной, самобытной личности. В благодарной памяти нижнекамцев и всех, кто его знал, Николай Александрович навсегда останется как Человек с большой буквы, неутомимый труженик и мудрый наставник, - содержит послание.

После он попросил передать слова поддержки и сочувствия детям Зеленова Андрею и Оксане.

- Пусть светлая память о прожитых вместе с Николаем Александровичем счастливых годах поможет вам принять и сообща пережить потерю. Сил и стойкости всем вам в эти трудные дни, - заканчивает Рустам Минниханов.

ИСТОЧНИК KP.RU