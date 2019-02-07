В Йошкар-Оле во ДТП пострадал 7-летний ребенок

СЕГОДНЯ 11:36 2019-02-07T11:36:59+03:00

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Авария с участием двух иномарок произошла накануне днем на улице Лобачевского в Йошкар-Оле. Там 26-летний водитель, управляя автомобилем "Датсун", как полагают сотрудники УГИБДД МВД Марий Эл, двигался по второстепенной дороге и не уступил дорогу иномарке "Ниссан". Последняя же следовала по главной, и после столкновения отлетела на опору теплотрассы.

- В результате ДТП 7-летний пассажир автомашины "Ниссан" доставлен в больницу, - сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД Марий Эл.

Всего за прошедшие сутки сотрудниками Госавтоинспекции республики пресечено 388 нарушений правил дорожного движения. Задержано три водителя в состоянии опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU