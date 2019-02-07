Казань вошла в тройку городов для путешествий на День всех влюбленных

СЕГОДНЯ 10:18 2019-02-07T10:18:23+03:00

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Стали известны города, популярные для путешествий на День святого Валентина. Так, выяснилось, что "бронзу" в данном рейтинге занимает Казань. Выше столицы Татарстана лишь Санкт-Петербург и Москва.

По данным Tvill.ru, с 13 по 17 февраля туристы бронируют поездки в Казань в среднем на 3 ночи и тратят на аренду жилья порядка 2,1 тысяч рублей в сутки.

Оставшие два места в рейтинге самых популярных городов для путешествий на День всех влюбленных занимают Петрозаводск и Ярославль.

Напомним, уже в пятницу, 8 февраля, на Кремлевской набережной в Казани сотоится открытие "Фабрики любви".

ИСТОЧНИК KP.RU