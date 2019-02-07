В аварии в Марий Эл погиб экс-директор татарстанского зверосовхоза

СЕГОДНЯ 10:12 2019-02-07T10:12:04+03:00

В этом автомобиле погиб экс-директор зверосовхоза Фото: МВД по Марий Эл

В ДТП пострадали еще пять человек

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Авария с участием двух иномарок "Ниссан" и "Тойота" произошла на 83 км автодороги "Йошкар-Ола - Зеленодольск" в Волжском районе республики. По предварительным данным, 59-летний мужчина, управляя автомашиной "Тойотой" превысил безопасную скорость и вылетел на встречку. Там его иномарка протаранила "Ниссан".

В момент аварии в Марий Эл шел снег, дорожные условия были сложными, и водитель "Тойоты" грубо пренебрег правилами безопасности, хоть в салоне его автомобиля и находился семилетний мальчик.

"Тойота" вылетела на встречкуФото: МВД по Марий Эл

Сила удара была такова, что на месте аварии скончался 38-летний водитель "Ниссана". Его пассажир и четверо из "Тойоты" - водитель, трое его пассажиров, среди которых был ребенок, получили травмы. Они доставлены в больницу, сообщили в МВД Марий Эл.

Жители поселка Бирюли, где расположен зверосовхоз по выращиванию пушного зверя, сообщили "КП-Казань", что в аварии погиб бывший генеральный директор предприятия Алмаз Минникаев.

ИСТОЧНИК KP.RU