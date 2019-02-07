7 февраля в Татарстане подведут итоги работы малых нефтяных компаний в 2018 году
В ходе встречи стороны обсудят и задачи на текущий год
Фото: пресс-служба президента Татарстана
Изменить размер текста:
В четверг, 7 февраля, в Казани состоится совещание президента Татарстана Рустама Минниханова с руководителями малых нефтяных компаний республики. В ходе встречу будут подведены итоги работы в 2018 году и поставлены задачи на текущий год.
Известно, что в мероприятии примет участие и глава Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Алексей Алешин. После, он будет присутствовать и на коллегии Управления регионального Ростехнадзора, где также будут подведены итоги прошедшего года.
ИСТОЧНИК KP.RU