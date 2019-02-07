7 февраля в Татарстане подведут итоги работы малых нефтяных компаний в 2018 году

СЕГОДНЯ 09:50 2019-02-07T09:50:07+03:00

В ходе встречи стороны обсудят и задачи на текущий год

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В четверг, 7 февраля, в Казани состоится совещание президента Татарстана Рустама Минниханова с руководителями малых нефтяных компаний республики. В ходе встречу будут подведены итоги работы в 2018 году и поставлены задачи на текущий год.

Известно, что в мероприятии примет участие и глава Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Алексей Алешин. После, он будет присутствовать и на коллегии Управления регионального Ростехнадзора, где также будут подведены итоги прошедшего года.

ИСТОЧНИК KP.RU