2019-02-07T09:25:32+03:00
Общество

В ДРКБ Татарстана врачи успешно провели уникальную 6-часовую операцию

Их пациенткой стала 14-летняя девочка с врождённым пороком развития мочевого пузыря, при котором мочевой пузырь оказывается не внутри, а снаружи
Алина ГАБДУЛИНА
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Уникальность операции заключается в том, что самый поздний возраст для хирургического вмешательства при таком заболевании – 3 годаУникальность операции заключается в том, что самый поздний возраст для хирургического вмешательства при таком заболевании – 3 года
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6 февраля, в урологическом отделении ДРКБ Татарстана прошла уникальная операция с мультидисциплинарным подходом по лечению экстрофии мочевого пузыря. Она заняла порядка 6 часов. Коллектив врачей во главе с профессором, детским урологом-андрологом Наилем Акрамовым помог 14-летней девочке с врождённым пороком развития мочевого пузыря. При подобном заболевании мочевой пузырь оказывается не внутри, а снаружи.

- Уникальность операции заключается в том, что самый поздний возраст для хирургического вмешательства при таком заболевании – 3 года, - сообщает министерство здравоохранения республики.

Из-за этого, до начала операции врачи установили пациентке специальный аппарат для уменьшения расстояния между костями таза. После хирурги закрыли мочевой пузырь, сделали пластику передней брюшной стенки и соединили мышцы.

- Медики отмечают высокую адаптированность и боевой дух пациентки, - отмечает ведомство

ИСТОЧНИК KP.RU

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