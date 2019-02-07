В ДРКБ Татарстана врачи успешно провели уникальную 6-часовую операцию
6 февраля, в урологическом отделении ДРКБ Татарстана прошла уникальная операция с мультидисциплинарным подходом по лечению экстрофии мочевого пузыря. Она заняла порядка 6 часов. Коллектив врачей во главе с профессором, детским урологом-андрологом Наилем Акрамовым помог 14-летней девочке с врождённым пороком развития мочевого пузыря. При подобном заболевании мочевой пузырь оказывается не внутри, а снаружи.
- Уникальность операции заключается в том, что самый поздний возраст для хирургического вмешательства при таком заболевании – 3 года, - сообщает министерство здравоохранения республики.
Из-за этого, до начала операции врачи установили пациентке специальный аппарат для уменьшения расстояния между костями таза. После хирурги закрыли мочевой пузырь, сделали пластику передней брюшной стенки и соединили мышцы.
- Медики отмечают высокую адаптированность и боевой дух пациентки, - отмечает ведомство
ИСТОЧНИК KP.RU