2019-02-06T18:14:01+03:00
Происшествия

В Татарстане из-за пожара от путей спасения оказались отрезаны три взрослых и один ребенок

Всех их сотрудники МЧС вывели на улицу [фото]
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: МЧС ТатарстанаФото: МЧС Татарстана
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В эту среду, 6 февраля, в 11.55 на единый номер экстренных служб «112» поступило сообщение о том, что в Менделеевске в доме №1 на улице Чоловского горит квартира.

Когда на место происшествия прибыли пожарные, то они увидели, как из окна на первом этаже валит густой дым. К этому моменту из подъезда, в котором горела квартира, самостоятельно эвакуировались 10 жильцов.

Тем не менее из-за сильного дыма на верхних этажах от путей спасения оказались отрезаны четыре человека, в том числе и 5-летний ребенок.

Пожарные пробрались внутрь дома и с помощью масок спасаемого вывели людей на улицу.

Фото: МЧС Татарстана

Фото: МЧС Татарстана

- В результате пожара в комнате квартиры сгорел диван, личные вещи, а также закоптились стены и потолок. Общая площадь возгорания составила 2,5 квадратных метра. Предварительная причина произошедшего – нарушение правил монтажа электрооборудования, - сообщили в МЧС Татарстана.

Фото: МЧС Татарстана

Фото: МЧС Татарстана

ИСТОЧНИК KP.RU

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