2019-02-06T17:57:20+03:00
Происшествия

В Чувашии во время строительства биатлонного комплекса было похищено более 34 миллионов рублей

Сейчас возбуждено уголовное дело в отношении бывшего первого замминистра спорта республики Алексея Яковлева
Алина ГАБДУЛИНА
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Деньги были выделены на закупку оборудования и спортивного инвентаря, но пропали бесследноДеньги были выделены на закупку оборудования и спортивного инвентаря, но пропали бесследноФото: Елизавета ОСИПОВА
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Прокуратура Чувашии и региональное ФСБ провели проверку в министерстве спорта республики. В частности, во время определения рационального использования бюджетных средств при строительстве биатлонного центр, было выявлено хищение 34,3 миллионов рублей.

Деньги были выделены на закупку оборудования и спортивного инвентаря, но пропали бесследно.

- В следственный орган направлено постановление об уголовном преследовании виновных лиц, на основании которого возбуждено уголовное дело за растрату в особо крупном размере в отношении бывшего первого заместителя министра спорта и в отношении руководителя ООО "Алза" по статье "пособничество в растрате", - сообщают в прокуратуре Чувашии.

Известно, что бывшего заместителя министра спорта Алексея Яковлева уже привлекали за растрату, а также за незаконную вырубку деревьев возле биатлонного комплекса. Ему дали 3,5 года колонии, которые он сейчас отбывает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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