2019-02-06T16:14:38+03:00
Общество

Только 18+: По Набережным Челнам будет курсировать трамвай влюбленных

Чтобы попасть в него необходимо выиграть конкурс
Владимир КРУПСКИЙ
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Прокатиться в трамвае можно будет бесплатно.Прокатиться в трамвае можно будет бесплатно.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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Для жителей Набережных Челнов ко Дню Святого Валентина приготовили сюрприз. 14 февраля по городу будет курсировать специальный трамвай для влюбленных. Он будет курсировать по специальному маршруту. Участие в проекте – бесплатное.

- Пассажиров встретит ведущий и проведет для всех конкурсы. Главный приз – романтический ужин в ресторане, - отметили в пресс-службе мэрии татарстанского автограда..

Чтобы попасть в трамвай влюбленных необходимо выполнить несколько условий, а именно выложить на своей странице в Instagram (не в сториз) видео с рассказом, почему именно ваша пара должна стать участником события, а также добавить к своему посту хештеги #трамвайвлюбленныхчелны#трамвайчелны #прочелны

Имена победителей станут известны 12 февраля. Кстати, если верить буклету мероприятия, участвовать могут только пары, которые достигли 18 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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