Только 18+: По Набережным Челнам будет курсировать трамвай влюбленных
Для жителей Набережных Челнов ко Дню Святого Валентина приготовили сюрприз. 14 февраля по городу будет курсировать специальный трамвай для влюбленных. Он будет курсировать по специальному маршруту. Участие в проекте – бесплатное.
- Пассажиров встретит ведущий и проведет для всех конкурсы. Главный приз – романтический ужин в ресторане, - отметили в пресс-службе мэрии татарстанского автограда..
Чтобы попасть в трамвай влюбленных необходимо выполнить несколько условий, а именно выложить на своей странице в Instagram (не в сториз) видео с рассказом, почему именно ваша пара должна стать участником события, а также добавить к своему посту хештеги #трамвайвлюбленныхчелны#трамвайчелны #прочелны
Имена победителей станут известны 12 февраля. Кстати, если верить буклету мероприятия, участвовать могут только пары, которые достигли 18 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU