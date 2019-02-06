В опрокинувшейся на трамвайные пути в Казани фуре нашли тело ее водителя

СЕГОДНЯ 16:53 2019-02-06T17:54:18+03:00

После аварии 51-летний мужчина позвонил родственникам и сообщил, что его дела плохи

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Водителя фуры, которая на полном ходу вылетела на трамвайные пути и врезалась в столб, нашли мертвым спустя сутки после аварии. По информации Prokazan, тело 51-летнего мужчины обнаружили в среду, 6 февраля, в салоне все той же злосчастной машины.

По информации портала, водитель предварительно позвонил своим родственникам в Мордовию и пожаловался, что его дела плохи.

Напомним, ДТП произошло 5 февраля приблизительно в 5 часов утра на проспекте Победы. Водитель фуры Freightliner серьезно не пострадал. По одной из версий, он уснул за рулем, из-за чего и потерял управление большегрузом.

ИСТОЧНИК KP.RU