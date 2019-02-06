Президент Татарстана Рустам Минниханов приехал с рабочим визитом в Лениногорск

СЕГОДНЯ 16:08 2019-02-06T16:08:49+03:00

Президент Татарстана уже успел посетить тепличное хозяйство „Виктория“ и ознакомиться с его деятельностью и производимой продукцией

Там он примет участие в заседании районного совета, посвященного итогам социально-экономического развития в 2018 году

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В среду, 6 февраля, глава Татарстана Рустам Минниханов отправился в Лениногорский район. На место он прибыл сегодня во второй половине дня. Известно, что причиной поездки стало участие в заседании районного совета, посвященного итогам социально-экономического развития в 2018 году.

Пресс-служба президента республики сообщает, что Минниханов уже успел посетить тепличное хозяйство „Виктория“ и познакомиться с его деятельностью и производимой продукцией. А после он осмотрел фабрику процессов „Лениногорскнефть“, где обучают практическим навыкам и умениям, повышают квалификацию, как будущих рабочих, так и специалистов.

ИСТОЧНИК KP.RU