Солистка государственного ансамбля фольклорной музыки Эльза Абдуллина-Хаммадова стала заслуженным артисткой Татарстана

СЕГОДНЯ 20:05 2019-02-06T20:05:25+03:00

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Солист-артист-инстурменталист государственного ансамбля фольклорной музыки Татарстана Эльза Абдуллина-Хаммадова стала заслуженной артисткой Татарстана. Соответствующее почетное звание она получила на расширенном заседании коллегии министерства культуры республики.

Напомним, в мероприятии приняли участие Министр культуры России Владимир Мединский и президент Татарстана Рустам Минниханов.

Известно, что Эльза Абдуллина-Хаммадова родилась в городе Тетюши и с детсва отличалась музыкальностью. В какой-то момент семья переехала в поселок Васильево, и Эльза поступила в школу-интернат при казанской государственной консерватории по классу скрипки, после окончания которой продолжила обучение уже в консерватории. В 1998 году Абдуллина-Хаммадова получилась высшее музыкальное образование.

ИСТОЧНИК KP.RU