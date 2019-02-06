Солистка государственного ансамбля фольклорной музыки Эльза Абдуллина-Хаммадова стала заслуженным артисткой Татарстана
Солист-артист-инстурменталист государственного ансамбля фольклорной музыки Татарстана Эльза Абдуллина-Хаммадова стала заслуженной артисткой Татарстана. Соответствующее почетное звание она получила на расширенном заседании коллегии министерства культуры республики.
Напомним, в мероприятии приняли участие Министр культуры России Владимир Мединский и президент Татарстана Рустам Минниханов.
Известно, что Эльза Абдуллина-Хаммадова родилась в городе Тетюши и с детсва отличалась музыкальностью. В какой-то момент семья переехала в поселок Васильево, и Эльза поступила в школу-интернат при казанской государственной консерватории по классу скрипки, после окончания которой продолжила обучение уже в консерватории. В 1998 году Абдуллина-Хаммадова получилась высшее музыкальное образование.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Культура и искусство Татарстана»