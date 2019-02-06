2019-02-06T19:02:26+03:00
Звезды

Татарский театр имени Галиасгара Камала впервые представит свой спектакль в Индии

Актеры принимают участие в Международном фестивале, организованном Национальной Школой Драмы
Алина ГАБДУЛИНА
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Камаловцы покажут спектакль "Пришлый" по пьесе Сюмбель Гаффаровой режиссера Фарида БикчантаеваКамаловцы покажут спектакль "Пришлый" по пьесе Сюмбель Гаффаровой режиссера Фарида БикчантаеваФото: Алина ГАБДУЛИНА
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Татарский театр имени Галиасгара Камала впервые в своей истории представит спектакль в Индии. Актеры уже прибыли на международной фестиваль, организованном Национальной Школой Драмы, который будет идти вплоть до 8 февраля.

Во время своего пребывания там камаловцы покажут спектакль "Пришлый" по пьесе Сюмбель Гаффаровой режиссера Фарида Бикчантаева. Выступят актеры в городах Дели и Варанаси.

Известно, что "Пришлый" в исполнении актеров татарского театра имени Галиасгара Камала уже побывал в Китае, а весной отправится в Венгрию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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