Татарский театр имени Галиасгара Камала впервые представит свой спектакль в Индии

СЕГОДНЯ 19:02 2019-02-06T19:02:26+03:00

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Татарский театр имени Галиасгара Камала впервые в своей истории представит спектакль в Индии. Актеры уже прибыли на международной фестиваль, организованном Национальной Школой Драмы, который будет идти вплоть до 8 февраля.

Во время своего пребывания там камаловцы покажут спектакль "Пришлый" по пьесе Сюмбель Гаффаровой режиссера Фарида Бикчантаева. Выступят актеры в городах Дели и Варанаси.

Известно, что "Пришлый" в исполнении актеров татарского театра имени Галиасгара Камала уже побывал в Китае, а весной отправится в Венгрию.

ИСТОЧНИК KP.RU