Население Иннополиса выросло до 4 тысяч человек

СЕГОДНЯ 19:47 2019-02-06T19:47:28+03:00

В 2018 году в город переехало 552 человека

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Стало известно, что на данный момент в самом молодом городе Татарстана Иннополисе проживает порядка 4 тысяч жителей. Население увеличилось за счет того, что за прошедший 2018 год туда переехало 552 человека.

Такими цифрами поделился министр информатизации и связи Татарстана Роман Шайхутдинов на итоговой коллегии ведомства он отметил, что на территории заселены уже около 1 тысячи квартир.

Говоря о населении Иннополоиса, Шайхутдинов уточнил, что детские сады, школы и лицеи города сейчас посещают 692 ребенка, а в университете учатся 602 студента.

ИСТОЧНИК KP.RU