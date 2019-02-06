В Чебоксарском районе появится этнокомплекс «Чермень карди» и мини-аквапарк

СЕГОДНЯ 18:57 2019-02-06T18:57:41+03:00

Помимо этого, рядом планируется обустроить родник и пруд

Изменить размер текста: A A

В Чебоксарском районе Чувашии прошло заседание Градостроительного совета. Во время которого было обсуждено дальнейшее обустройство района. Так, стало известно, что к югу от деревни Малый Сундырь появится этнокомплекс «Чемень карди». Он будет представлять собой гостиницу со столовой и автостоянкой.

Рядом с ним будет обустроен родник «Нарспи», пруд, игровая площадка, волейбольная и футбольная зоны. Также на заседании была обсуждена возможность появления возле трассы М-7 торговых рядов для местных аграриев.

Помимо этого в деревне Селиванкино Синьял-Покровского сельского поселения возведут спортивно-туристический оздоровительный комплекс. Не исключено, что в нем появится открытый мини-аквапарк.

ИСТОЧНИК KP.RU