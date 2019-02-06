2019-02-06T18:57:41+03:00
Общество

В Чебоксарском районе появится этнокомплекс «Чермень карди» и мини-аквапарк

Помимо этого, рядом планируется обустроить родник и пруд
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В Чебоксарском районе Чувашии прошло заседание Градостроительного совета. Во время которого было обсуждено дальнейшее обустройство района. Так, стало известно, что к югу от деревни Малый Сундырь появится этнокомплекс «Чемень карди». Он будет представлять собой гостиницу со столовой и автостоянкой.

Рядом с ним будет обустроен родник «Нарспи», пруд, игровая площадка, волейбольная и футбольная зоны. Также на заседании была обсуждена возможность появления возле трассы М-7 торговых рядов для местных аграриев.

Помимо этого в деревне Селиванкино Синьял-Покровского сельского поселения возведут спортивно-туристический оздоровительный комплекс. Не исключено, что в нем появится открытый мини-аквапарк.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Солистка государственного ансамбля фольклорной музыки Эльза Абдуллина-Хаммадова стала заслуженным артисткой Татарстана
Население Иннополиса выросло до 4 тысяч человек
16 февраля в Татарстане пройдут зимние игры "Кыш Батыр-2019"
Строители Набережных Челнов сравнили объемы сдачи детских садов с периодом строительства КАМАЗа
Татарский театр имени Галиасгара Камала впервые представит свой спектакль в Индии
Прокуратура Набережных Челнов хочет закрыть местный интернет-паблик, посвященный АУЕ
Жителей ряда домов Приволжского района Казани на сутки оставят без воды
В Набережных Челнах спустя месяц активных поисков 16-летняя девочка сама вернулась домой
Скончался один из основателей и строителей шинного завода в Нижнекамске
В Татарстане из-за пожара от путей спасения оказались отрезаны три взрослых и один ребенок
В Чувашии во время строительства биатлонного комплекса было похищено более 34 миллионов рублей
6,9 миллиарда рублей: за 2018 год резиденты ОЭЗ «Иннополис» удвоили инвестиции
В Татарстане мужчина ударил покупательницу бутылкой по голове, пытаясь украсть кассу
В опрокинувшейся на трамвайные пути в Казани фуре нашли тело ее водителя
На портале Госуслуг можно узнать где хранится кредитная история