В Чебоксарском районе появится этнокомплекс «Чермень карди» и мини-аквапарк
В Чебоксарском районе Чувашии прошло заседание Градостроительного совета. Во время которого было обсуждено дальнейшее обустройство района. Так, стало известно, что к югу от деревни Малый Сундырь появится этнокомплекс «Чемень карди». Он будет представлять собой гостиницу со столовой и автостоянкой.
Рядом с ним будет обустроен родник «Нарспи», пруд, игровая площадка, волейбольная и футбольная зоны. Также на заседании была обсуждена возможность появления возле трассы М-7 торговых рядов для местных аграриев.
Помимо этого в деревне Селиванкино Синьял-Покровского сельского поселения возведут спортивно-туристический оздоровительный комплекс. Не исключено, что в нем появится открытый мини-аквапарк.
ИСТОЧНИК KP.RU