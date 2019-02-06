Жителей ряда домов Приволжского района Казани на сутки оставят без воды
Причина в подключение водопровода
Фото: pixabаy.com
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Из-за подключения водопровода на перекрестке улиц Родины и Бухарская в столице Татарстана в ряде домов Приволжского района пересохнут краны. Причем воду отключат на сутки.
Так, с 9.00 7 февраля до 9.00 8 ее не будет по адресам: улица Гарифа Ахунова, 6, 10, улица Баки Урманче, 1, 1а, 5, 7, 7а.
Для тех, кто не сможет сделать необходимых запасов, автоцистерны с водой будут размещаться согласно поступающим заявкам.
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ИСТОЧНИК KP.RU