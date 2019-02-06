Жителей ряда домов Приволжского района Казани на сутки оставят без воды

СЕГОДНЯ 18:39 2019-02-06T18:39:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Из-за подключения водопровода на перекрестке улиц Родины и Бухарская в столице Татарстана в ряде домов Приволжского района пересохнут краны. Причем воду отключат на сутки.

Так, с 9.00 7 февраля до 9.00 8 ее не будет по адресам: улица Гарифа Ахунова, 6, 10, улица Баки Урманче, 1, 1а, 5, 7, 7а.

Для тех, кто не сможет сделать необходимых запасов, автоцистерны с водой будут размещаться согласно поступающим заявкам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

7 февраля жителей трех районов Казани оставят без света (подробности)

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани– подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU