На портале Госуслуг можно узнать где хранится кредитная история

СЕГОДНЯ 16:33 2019-02-06T16:33:50+03:00

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Вступили в силу изменения закона «О кредитных историях». Теперь сведения об операциях с кредитами можно получить бесплатно не один, а два раза в год. Причем в каждом бюро кредитных историй (БКИ), где хранится информация о займах, погашениях и проверках конкретного человека.

Узнать список БКИ можно на портале Госуслуг, при этом неограниченное количество раз. Используя подтвержденную учетную запись, нужно авторизоваться на gosuslugi.ru и выбрать сервис «Сведения о бюро кредитных историй».

Данные паспорта и СНИЛС при создании заявления заполнятся автоматически, а список БКИ придет в личный кабинет. В этих бюро можно два раза в год бесплатно запрашивать свою кредитную историю, однако уже не через портал, а напрямую.

Возможность получения списка БКИ доступна на портале с начала ноября 2018 года. За три месяца ее работы поступило всего более 187 тысяч запросов. Однако наиболее востребованной услуга оказалась после вступления в силу законодательных нововведений — за первые 4 дня было подано более 111 тысяч заявлений. Рекордное количество обращений зафиксировано 31 января — почти 43 тысячи.

Подробная инструкция о получении кредитной истории на портале госуслуг доступна по ссылке.

Совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций за эксплуатацию и развитие Инфраструктуры электронного правительства отвечает ПАО «Ростелеком» в рамках реализации государственной программы «Информационное общество (2017-2030 гг.)» и в соответствии с Распоряжением Правительства №812-р от 28.04.2017. Технологическим партнером проекта выступает АО «РТ Лабс».

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ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств.

Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 13,0 млн, а платного ТВ «Ростелекома» — более 10,1 млн пользователей, из которых свыше 5,1 млн смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ».

Выручка Группы компаний за 9 мес. 2018 г. составила 233,0 млрд руб., OIBDA достигла 74,9 млрд руб. (32,1% от выручки), чистая прибыль — 12,7 млрд руб.

«Ростелеком» является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.

Стабильное финансовое положение Компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне “BBB-”, агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”, а также агентства АКРА на уровне “AA(RU)”.

ИСТОЧНИК KP.RU