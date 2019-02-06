В Набережных Челнах спустя месяц активных поисков 16-летняя девочка сама вернулась домой
Эльвира Шигапова ушла из дома 11 января и никто из близких не знал о ее местонахождении
Фото: ПСО Челны Поиск "Василиса"
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Почти месяц назад, 11 января, 16-летняя Эльвира Шигапова вышла из дома и пропала. Последующие недели ни друзья, ни родственники не знали о местонахождении девочки. К ее активным поискам был подключен поисково-спасательный отряд Челны Поиск "Василиса", но даже у них не получилось обнаружить Эльвиру.
И вот в среду, 6 февраля, появились хорошие новости - подросток сама вернулась домой. Ее поиски наконец-то завершились.
Информация о том, где именно все это время находилась девочка, не разглашается.
ИСТОЧНИК KP.RU