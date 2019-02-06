Казанский «Зенит» в гостях сыграет с «Белогорьем»
6 февраля «Зенит-Казань» в гостях встретится с «Белогорьем» в матче чемпионата России.
В игре первого круга в Казани, 8 ноября, «Зенит» в сухую обыграл гостей из Белгорода. Кстати тогда казанцы провели юбилейный 1000-й матч в своей истории.
Примечательно, что «Зенит» и «Белогорье» сна данный момент – действующие обладатели двух главных еврокубков: казанцы в прошлом сезоне выиграли Лигу чемпионов, а «Белогорье» завоевало Кубок ЕКВ. Правда, из той белгородской команды, завоевавший Кубок, остались немногие, так как летом прошла перестройка состава.
Начало игры назначено на 19:00 по московскому времени.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «"Зенит" на пути к чемпионству»