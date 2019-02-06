2019-02-06T17:29:24+03:00
Экономика

6,9 миллиарда рублей: за 2018 год резиденты ОЭЗ «Иннополис» удвоили инвестиции

За это время их количество увеличилось с 62 до 77
Олег ЛУГОВОЙ
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Выросла и выручка резидентов. За год она составила 4,6 миллиарда рублей.Выросла и выручка резидентов. За год она составила 4,6 миллиарда рублей.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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На итоговой коллегии Минсвязи Татарстана гендиректор особой экономической зоны (ОЭЗ) «Иннополис» Ренат Халимов сообщил, что за 2018 год количество резидентов увеличилось с 62 до 77.

В итоге всем им удалось удвоить инвестиции – рост на 114%. Речь идет о сумме в 6,9 миллиарда рублей.

Выросла и выручка резидентов. За год она составила 4,6 миллиарда рублей. Рост 85% по отношению к данным за 31 декабря 2017-го.

В результате деятельности компаний в ОЭЗ «Иннополис» за прошедший год было создано 1 479 рабочих мест – рост 54%.

Что же касается 2019 года, то руководство ОЭЗ планирует в первую очередь создать корпоративный бизнес-инкубатор. Накопленный здесь опыт команд разработчиков поможет в создании проектов для крупных корпоративных заказчиков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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