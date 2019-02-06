2019-02-06T14:35:56+03:00
Спорт

Казанский УНИКС дома примет «Андорру» в матче ТОП-16 Еврокубка

В игре решится судьба первого места в группе
Наиля ГАЛИМОВА
Поделиться:
Начало встречи назначено на 19:00.Начало встречи назначено на 19:00.Фото: Алина НИЗАМОВА
Изменить размер текста:

6 февраля на домашнем паркете «Баскет-Холла» УНИКС примет «Андорру» в матче ТОП-16 Еврокубка.

Одержав верх над питерским «Зенитом», казанцы уже обеспечили себе участие в плей-офф. Однако победа в матче с «Андоррой», при чем с преимуществом в более чем шесть очков, позволит УНИКСу выйти на первое место в ТОП-16 .

– В этой игре решится судьба первого места, поэтому она важна для обеих команд. «Андорра», как мы видим из их результатов по ходу сезона, очень хорошая команда, прекрасно играет в защите и нападении. Мы ожидаем тяжелую игру, - прокомментировал пресс-службе клуба предстоящий матч главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис.

Начало встречи назначено на 19:00.

– «Андорра» - хорошая команда, отлично двигает мяч. Нам нужно быть внимательными все сорок минут игры, чтобы завоевать победу в среду, - прокомментировал пресс-службе клуба предстоящий матч форвард УНИКСа Рэймар Морган.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Уникс-Казань»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Только 18+: По Набережным Челнам будет курсировать трамвай влюбленных
Президент Татарстана Рустам Минниханов приехал с рабочим визитом в Лениногорск
В Казани для беременных организуют бесплатные практические занятия по йоге
Казанский «Зенит» в гостях сыграет с «Белогорьем»
8 февраля в Казани на Кремлевской набережной заработает "Фабрика любви"
7 февраля жителей трех районов Казани оставят без света
Билайн ускорил мобильный интернет для жителей самого крупного района Казани
В Татарстане мясокомбинат закопал возле Волги 80 тонн испорченной курицы
В Казани президент Татарстана сыграл в бадминтон с вице-премьером Правительства России
Восемь казанских вертолетов Ми-8 были отправлены в Челябинскую область
7 февраля в Татарстане ожидается метель
Студент из Казани создает алгоритмы, которые помогут сделать гаджеты прочнее
В Йошкар-Оле во время аварии пострадала семилетняя девочка
Благотворительный «Халяль маркет» в Казани пройдет 17 февраля
В Казани снегоуборочный поезд врезался в спецвагоны для заключенных: пострадал один человек
ФК «Рубин» задолжал Гекденизу Караденизу порядка 64 миллионов рублей
В Мюнхенеа на выставке спорттоваров представили хоккейные клюшки из Набережных Челнов
Татарстан обратится к федеральному правительству с просьбой разработать госпрограмму по борьбе с борщевиком
Татарстанские госавтоинспекторы потушили грузовик