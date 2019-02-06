Казанский УНИКС дома примет «Андорру» в матче ТОП-16 Еврокубка
6 февраля на домашнем паркете «Баскет-Холла» УНИКС примет «Андорру» в матче ТОП-16 Еврокубка.
Одержав верх над питерским «Зенитом», казанцы уже обеспечили себе участие в плей-офф. Однако победа в матче с «Андоррой», при чем с преимуществом в более чем шесть очков, позволит УНИКСу выйти на первое место в ТОП-16 .
– В этой игре решится судьба первого места, поэтому она важна для обеих команд. «Андорра», как мы видим из их результатов по ходу сезона, очень хорошая команда, прекрасно играет в защите и нападении. Мы ожидаем тяжелую игру, - прокомментировал пресс-службе клуба предстоящий матч главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис.
Начало встречи назначено на 19:00.
– «Андорра» - хорошая команда, отлично двигает мяч. Нам нужно быть внимательными все сорок минут игры, чтобы завоевать победу в среду, - прокомментировал пресс-службе клуба предстоящий матч форвард УНИКСа Рэймар Морган.
ИСТОЧНИК KP.RU
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