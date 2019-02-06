В Казани президент Татарстана сыграл в бадминтон с вице-премьером Правительства России
Фото с площадки в свой Instagram выложил глава республики Рустам Минниханов
Фото: instagram.com/rusminnikhanov
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Во вторник, 5 февраля, вице-премьер России Максим Акимов прибыл в Казань с рабочим визитом. Он успел не только поучаствовать в коллегии регионального министерства информатизации и связи, но и посетить Иннополис, но и сыграть в бадминтон.
Партнером Акимова в игре стал президент Татарстана Рустам Минниханов. Он и поделился соответсвующими фотографиями со своими подписчиками в Instagram. Известно, что игра состоялась в казанском Центре бадминтона.
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ИСТОЧНИК KP.RU