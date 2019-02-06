2019-02-06T19:15:21+03:00
Общество

Строители Набережных Челнов сравнили объемы сдачи детских садов с периодом строительства КАМАЗа

В 2019 году в городе предстоит сдать сразу шесть дошкольных учреждений
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба мэрии Набережных ЧелновФото: пресс-служба мэрии Набережных Челнов
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Известно, что в 2019 году строителям из Набережных Челнов предстоит сдать шесть дошкольных учреждений в городе. Строящиеся детские сады в среду, 6 февраля, посетил мэр татарстанского Автограда Наиль Магдеев.

В разговоре с ним заслуженный строитель Татарстана Мунир Гайнуллов отметил, что такое количество детсадов разом в городе создавалось лишь во время строительства завода «КАМАЗ».

Напомним, детские сады появятся в 63, 14, 35, 22 комплексах и в микрорайоне Замелекесье. Вместе с ними количество дошкольных учреждений в Набережных Челнах достигнет 126-ти.

- В 2020-2021 предполагается строительство еще восьми детсадов, - сообщает пресс-служба мэрии города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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