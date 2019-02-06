В Татарстане мясокомбинат закопал возле Волги 80 тонн испорченной курицы

СЕГОДНЯ 14:01 2019-02-06T14:01:16+03:00

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Следственный комитет Татарстана проводит проверку по факту сообщения о том, что на берегу Волги закопали 80 тонн испорченного куринного мяса.

На данный момент известно, что захоронение произошло летом 2018 года. Тогда из-за сломанного холодильника на зеленодольском мясокомбинате «Даль-Кама» испортились те самые 80 тонн мяса курицы. Тогда работники предприятия решили его просто закопать. Далеко ходить не стали и для захоронения вырыли яму прямо во дворе, в 100 метрах от берега Волги.

- Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в следственном комитетеТатарстана. - Ведутся опросы специалистов, в ближайшее время планируется осмотр предполагаемого места захоронения с применением спецтехники. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU