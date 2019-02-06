2019-02-06T14:01:16+03:00
Происшествия

В Татарстане мясокомбинат закопал возле Волги 80 тонн испорченной курицы

По факту загрязнения окружающей среды проводится доследственная проверка
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Испорченную продукцию захоронили прямо во дворе предприятия.Испорченную продукцию захоронили прямо во дворе предприятия.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Следственный комитет Татарстана проводит проверку по факту сообщения о том, что на берегу Волги закопали 80 тонн испорченного куринного мяса.

На данный момент известно, что захоронение произошло летом 2018 года. Тогда из-за сломанного холодильника на зеленодольском мясокомбинате «Даль-Кама» испортились те самые 80 тонн мяса курицы. Тогда работники предприятия решили его просто закопать. Далеко ходить не стали и для захоронения вырыли яму прямо во дворе, в 100 метрах от берега Волги.

- Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в следственном комитетеТатарстана. - Ведутся опросы специалистов, в ближайшее время планируется осмотр предполагаемого места захоронения с применением спецтехники. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани– подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Только 18+: По Набережным Челнам будет курсировать трамвай влюбленных
Президент Татарстана Рустам Минниханов приехал с рабочим визитом в Лениногорск
В Казани для беременных организуют бесплатные практические занятия по йоге
Казанский «Зенит» в гостях сыграет с «Белогорьем»
8 февраля в Казани на Кремлевской набережной заработает "Фабрика любви"
7 февраля жителей трех районов Казани оставят без света
Казанский УНИКС дома примет «Андорру» в матче ТОП-16 Еврокубка
Билайн ускорил мобильный интернет для жителей самого крупного района Казани
В Казани президент Татарстана сыграл в бадминтон с вице-премьером Правительства России
Восемь казанских вертолетов Ми-8 были отправлены в Челябинскую область
7 февраля в Татарстане ожидается метель
Студент из Казани создает алгоритмы, которые помогут сделать гаджеты прочнее
В Йошкар-Оле во время аварии пострадала семилетняя девочка
Благотворительный «Халяль маркет» в Казани пройдет 17 февраля
В Казани снегоуборочный поезд врезался в спецвагоны для заключенных: пострадал один человек
ФК «Рубин» задолжал Гекденизу Караденизу порядка 64 миллионов рублей
В Мюнхенеа на выставке спорттоваров представили хоккейные клюшки из Набережных Челнов
Татарстан обратится к федеральному правительству с просьбой разработать госпрограмму по борьбе с борщевиком
Татарстанские госавтоинспекторы потушили грузовик