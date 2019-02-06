Восемь казанских вертолетов Ми-8 были отправлены в Челябинскую область
Стало известно, что эскадрилью бригады армейской авиации Центрального военного округа в Челябинской области пополнят восемь новых транспортно-боевых вертолетов Ми-8 МТВ-5 собранные в Казани.
Известно, что данная техника создана для перевозки грузов массой до 4 тонн, а также переброски десанта. Но помимо этого, эти вертолеты способны обеспечивать огневую поддержку сухопутных войск, причем как в дневное, так и ночное время
На данный момент машины перебазированы на военный аэродром на Южном Урале. Там уже начались их учебно-тренировочные полеты.
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ИСТОЧНИК KP.RU