Восемь казанских вертолетов Ми-8 были отправлены в Челябинскую область

СЕГОДНЯ 13:33 2019-02-06T13:33:59+03:00

Воздушные суда в основном предназначены для перевозки грузов массой до 4 тонн, а также переброски десанта

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Стало известно, что эскадрилью бригады армейской авиации Центрального военного округа в Челябинской области пополнят восемь новых транспортно-боевых вертолетов Ми-8 МТВ-5 собранные в Казани.

Известно, что данная техника создана для перевозки грузов массой до 4 тонн, а также переброски десанта. Но помимо этого, эти вертолеты способны обеспечивать огневую поддержку сухопутных войск, причем как в дневное, так и ночное время

На данный момент машины перебазированы на военный аэродром на Южном Урале. Там уже начались их учебно-тренировочные полеты.

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ИСТОЧНИК KP.RU