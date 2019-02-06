7 февраля в Татарстане ожидается метель

СЕГОДНЯ 13:07 2019-02-06T15:55:22+03:00

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Опираясь на информацию Гидрометцентра Татарстана, МЧС республики предупреждает о грядущем ухудшении погоды в регионе.

Так, в этот четверг, 7 февраля, утром, днем и вечером – 5.00 до 23.00, на территории Татарстана местами прогнозируется сильный снегопад, метель с ухудшением видимости до 500-1000 метров. При этом будет дуть сильный юго-восточный, южный ветер с порывами до 18 м/с. На дорогах снежные заносы.

Что же касается пятницы, 8 февраля, то ночью и утром ожидается снег, днем местами и небольшой. Метель задержится лишь в отдельных районах республики. Ветер утром в порывах будет достигать скорости до 16 м/с. На дорогах гололедица, также местами сохранятся снежные заносы.

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ИСТОЧНИК KP.RU