2019-02-06T18:47:42+03:00
Общество

Прокуратура Набережных Челнов хочет закрыть местный интернет-паблик, посвященный АУЕ

Его администратором оказался 17-летний подросток
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
В сообщениях группы использовалась нецензурная брань и призывы к применению насилия, а также оскорблению полицейских.В сообщениях группы использовалась нецензурная брань и призывы к применению насилия, а также оскорблению полицейских.Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
Изменить размер текста:

Прокуратура Набережных Челнов выявила в одном из местных интернет-пабликов контент, призывающий людей придерживаться криминальной субкультуры и вступать в группы АУЕ (арестантский уклад един – Ред.).

Отмечается, что в сообщениях группы использовалась нецензурная брань и призывы к применению насилия, а также оскорблению полицейских.

Надзорному ведомству удалось выявить администратора группа. Им оказался 17-летний житель Набережных Челнов. Его, к слову, уже привлекли к административной ответственности в виде штрафа на 1 000 рублей.

Теперь прокуратура города хочет закрыть выявленный интернет-паблик через суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Солистка государственного ансамбля фольклорной музыки Эльза Абдуллина-Хаммадова стала заслуженным артисткой Татарстана
Население Иннополиса выросло до 4 тысяч человек
16 февраля в Татарстане пройдут зимние игры "Кыш Батыр-2019"
Строители Набережных Челнов сравнили объемы сдачи детских садов с периодом строительства КАМАЗа
Татарский театр имени Галиасгара Камала впервые представит свой спектакль в Индии
В Чебоксарском районе появится этнокомплекс «Чермень карди» и мини-аквапарк
Жителей ряда домов Приволжского района Казани на сутки оставят без воды
В Набережных Челнах спустя месяц активных поисков 16-летняя девочка сама вернулась домой
Скончался один из основателей и строителей шинного завода в Нижнекамске
В Татарстане из-за пожара от путей спасения оказались отрезаны три взрослых и один ребенок
В Чувашии во время строительства биатлонного комплекса было похищено более 34 миллионов рублей
6,9 миллиарда рублей: за 2018 год резиденты ОЭЗ «Иннополис» удвоили инвестиции
В Татарстане мужчина ударил покупательницу бутылкой по голове, пытаясь украсть кассу
В опрокинувшейся на трамвайные пути в Казани фуре нашли тело ее водителя
На портале Госуслуг можно узнать где хранится кредитная история