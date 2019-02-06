Прокуратура Набережных Челнов хочет закрыть местный интернет-паблик, посвященный АУЕ
Его администратором оказался 17-летний подросток
В сообщениях группы использовалась нецензурная брань и призывы к применению насилия, а также оскорблению полицейских.Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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Прокуратура Набережных Челнов выявила в одном из местных интернет-пабликов контент, призывающий людей придерживаться криминальной субкультуры и вступать в группы АУЕ (арестантский уклад един – Ред.).
Отмечается, что в сообщениях группы использовалась нецензурная брань и призывы к применению насилия, а также оскорблению полицейских.
Надзорному ведомству удалось выявить администратора группа. Им оказался 17-летний житель Набережных Челнов. Его, к слову, уже привлекли к административной ответственности в виде штрафа на 1 000 рублей.
Теперь прокуратура города хочет закрыть выявленный интернет-паблик через суд.
ИСТОЧНИК KP.RU