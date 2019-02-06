В Йошкар-Оле во время аварии пострадала семилетняя девочка

СЕГОДНЯ 12:30 2019-02-06T12:30:32+03:00

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Столкновение двух легковых автомобилей - Renault и Mazda, произошло рано утром 5 февраля во дворе жилого дома на улице Кырля в Йошкар-Оле.

По предварительным данным, 32-летняя женщина-водитель Renault, торопясь увезти дочку в школу, при движении задним ходом не убедилась в безопасности своего маневра и совершила столкновение с автомашиной Mazda.

- В результате ДТП семилетняя пассажирка автомашины Renault доставлена в больницу, - сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД Марий Эл.

Всего за вторник, 5 февраля, в республике произошло четыре аварии, где пострадали люди.

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ИСТОЧНИК KP.RU